Беглов поздравил муфтия Равиля-хазрата Панчеева с 60-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Соборную мечеть города и поздравил с 60-летним юбилеем председателя городского духовного управления мусульман Равиля-хазрата Панчеева, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

"Как духовный лидер мусульман в Санкт-Петербурге и на всем Северо-Западе Вы заслужили искреннее уважение. Мудрый наставник, Вы развиваете духовные традиции российского ислама", – сказал глава города.

Также Беглов отметил, что Панчеев внес особый вклад в развитие диалога конфессий. По мнению губернатора, муфтий добивается того, чтобы Петербург оставался территорией мира, где есть место всем.

В конце Беглов поблагодарил Равиля-хазрата Панчеева за труд и служение и пожелал ему здоровья и сил.

Фото: пресс-служба Смольного