В центре Петербурга задержали двух художников за хэллоуинское граффити

Петербургские правоохранители задержали двух художников-граффитистов в центре Северной столицы, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На молодых людей, которые разукрашивали ограждение Некрасовского сада, пожаловались в полицию вечером в четверг, 31 октября. На месте художников не застали, однако их удалось поймать на Лиговском проспекте, где они нарисовали привидений с тыквами.

На Лиговском они изрисовали кирпичную ограду Евангелической женской больницы. Комплекс зданий учреждения является объектом культурного наследия регионального значения.

По итогу полиция задержала 27-летнюю петербурженку и ее 30-летнего товарища, который ранее был осужден по статьям о краже и наркотиках. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру