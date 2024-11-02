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Новости 13:16

В Петербурге рабочего насмерть зажало лифтом в областной больнице

фото ЗакС политика В Петербурге рабочего насмерть зажало лифтом в областной больнице

В Ленинградской областной клинической больнице в Выборгском районе Петербурга погиб мужчина, который занимался обслуживанием лифта, об этом 2 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по здравоохранению Ленинградской области.

По данным издания, инцидент, в котором погиб 64-летний лифтер, произошел в субботу, 2 ноября. Мужчина был занят ремонтом лифтового оборудования в корпусе больницы на проспекте Луначарского.

По предварительной информации, во время ремонта мужчину зажало лифтом. Эту информацию подтвердили в комитете по здравоохранению Ленобласти и отметили, что ремонтник погиб в результате несчастного случая.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: unsplash


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