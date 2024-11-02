На организатора концерта Big Baby Tape в А2 составили "митинговый" протокол

В Петроградский районный суд Петербурга поступили материалы административного дела в отношении Даниила Вишнякова, организатора концерта рэпера Егора Раткина, который выступает под творческим псевдонимом Big Baby Tape, который прошел в концертном зале А2 в начале октября. Вишнякова собираются привлечь к ответственности за организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Как рассказали ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, правоохранительные органы обратили внимание на концерт артиста из-за инцидента, связанного с продажей завышенного числа билетов на концерт рэпера. Тогда несколько сотен человек не смогли пройти в зал из-за отсутствия свободных мест. По подсчетам МВД, на концерт не смогли попасть не менее 500 человек. Все они создавали помехи движению пешеходов, сказано в проколе.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток. Для юрлиц штраф может достигать суммы в500 тысяч рублей.

Отметим, сам артист в своем Telegram-канале писал, что разочарован в организаторе и зарекся проводить с ними какие-либо мероприятия в дальнейшем.

"Деньги должны вернуть, почта ниже. мои слушатели достойны самых лучших шоу и концертов, я даю гарантию, что когда ими, в рамках тура, будет заниматься моя команда - мы вас не подведем. Мне очень жаль, что вы потратили свое время и нервы, всех люблю", - писал Раткин.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру