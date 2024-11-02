ТАСС: Глава ЦИК Грузии не знает петербургского депутата Малькевича

Глава Центральной избирательной комиссии Грузии Георгия Каландаришвили не знакома с петербургским депутатом, журналистом Александром Малькевичем. Об этом объявила представитель грузинского избиркома Натия Иоселиани на брифинге, передает ТАСС 2 ноября. Депутат приехал в Грузию освещать парламентские выборы. Во время его визита, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЦИК, в соцсетях начали распространять информацию о том, что Каландаришвили якобы учился вместе с Малькевичем в России - эта информация, по заявлениям представителя комиссии, не соответствует действительности.

Также на тему путешествий петербургского депутата высказалась Тина Канделаки. Она написала в своем Telegram-канале, что Малькевич отправился в Грузию по ее поручению для подготовки материала о ходе выборов.

"А Александр Малькевич выполнял редакционное журналистское задание по моему поручению на территории Грузии, и вообще был в стране первый раз в жизни. Но если верить грузинской оппозиции, то его кипучей деятельности в эти первые и единственные сутки в Тбилиси обзавидовались бы Аллен Даллес и Мадлен Олбрайт", - написала Канделаки.

Также ТАСС сообщает, что на Малькевича было совершено нападение со стороны протестующих в Тбилиси, недовольных результатами выборов. По итогам голосования победу одержала партия "Грузинская мечта". Оппозиция итоги выборов не признает.

"Около здания парламента до начала митинга оппозиции 28 октября он записал видео, после чего его стала преследовать группа лиц. Чуть позже один из преследователей ударил журналиста. Малькевич смог дойти до кордона полиции, которая отвезла его в безопасное место", - пишет ТАСС.

Малькевич известен как медиаменеджер, член Общественной палаты России и один из создателей сети СМИ в новых регионах. За границей он внесен в несколько санкционных списков. В сентябре 2024 года Малькевич избрался в Заксобрание Петербурга от "Единой России".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру