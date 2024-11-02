В Петербурге проведены мероприятия по борьбе с нелегальными перевозчиками

За девять месяцев 2024 года Межведомственная транспортная комиссия (МТК) провела 734 проверочных мероприятия, в ходе которых проверено более 7,5 тысячи транспортных средств, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Из общего числа проверенных машин арестовано было 190 автомобилей, включая 46 автомобилей категории "В", которые незаконно осуществляли перевозки в статусе такси на городских маршрутах и территории аэропорта "Пулково". Инспекторы Ространснадзора арестовали еще восемь транспортных средств категории "D".

В районе аэропорта "Пулково" также было эвакуировано 16 автомобилей за нарушение парковочных правил.

В рамках проверок пассажирских перевозок было осмотрено 165 автобусов, выполняющих детские перевозки, из которых девять нарушали требования безопасности.

По итогам 30 рейдов по контролю за такси возбуждено 300 дел об административных правонарушениях, по которым вынесено 65 штрафов водителям на общую сумму 195 тысяч рублей и 71 штраф перевозчикам на сумму 2,6 млн рублей. Дополнительно выдано 524 предостережения о недопустимости нарушений.

Для предотвращения правонарушений на водных объектах проведено 55 мероприятий, зафиксировано 90 правонарушений, а также проведено 77 профилактических бесед.

Фото: ЗАКС.Ру