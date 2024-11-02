В День народного единства в Петербурге покажут трофейную технику из зоны СВО

В понедельник, 4 ноября на площадке музейно-выставочного центра "Россия - Моя история" откроется экспозиция, на которой будет представлена трофейная техника из зоны специальной военной операции, сообщили в соцсетях центра 2 ноября. Всего в город прибыло 22 единицы техники, стоящей на вооружении западных стран.

На выставке будет экспонироваться боевой транспорт из Великобритании, Канады, США, Турции, Финляндии, Франции и Австралии. Как уточнили в музее, российские военнослужащие группировки войск "Север" захватили "экспонаты" на Харьковском и Сумском направлениях в ходе выполнения боевых задач. Среди них танки, БМП Bradley и бронетранспортеры М113.

Выставка продлится до конца года, уточняют в соцсетях выставочного центра. Судя по опубликованным фотографиям корреспондентов "Фонтанки", технику в Московском районе начали выгружать сегодня. Некоторые петербуржцы уже успели посетить выставку. Ранее похожая выставка прошла в Москве.

Фото "Россия - Моя история"