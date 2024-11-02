Малькевич хочет отменить выступление Кашпировского в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич направил обращение в Общественную палату города с просьбой дать оценку возможному проведению творческой встречи "экстрасенса из 90-х" Анатолия Кашпировского. По мнению парламентария, подобное событие не должно происходить в Петербурге. Мероприятия с Кашпировском запланированы на середину ноября в ДК им. Шелгунова.

"Если честно, я просто в шоке от того, что подобные мероприятия в принципе проходят, а ещё и в Культурной столице России", - написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Парламентарий направил похожее обращение также директору площадки с предложением расторгнуть договоренности с организатором выступления. По информации Малькевича, стоимость билета на встречу к Кашпировским достигает 9 тысяч рублей. Он полагает, что в первую очередь на мероприятия захотят пойти представители незащищенных слоев населения, в том числе пожилые люди.

Кашпировский после долгого перерыва возобновил свою "творческую" деятельность в середине 2024 года. Ранее серия мероприятий с ним прошла в столице.

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