ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:06

Малькевич хочет отменить выступление Кашпировского в Петербурге

фото ЗакС политика Малькевич хочет отменить выступление Кашпировского в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич направил обращение в Общественную палату города с просьбой дать оценку возможному  проведению творческой встречи "экстрасенса из 90-х" Анатолия Кашпировского. По мнению парламентария, подобное событие не должно происходить в Петербурге. Мероприятия с Кашпировском запланированы на середину ноября в ДК им. Шелгунова.

"Если честно, я просто в шоке от того, что подобные мероприятия в принципе проходят, а ещё и в Культурной столице России", - написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Парламентарий направил похожее обращение также директору площадки с предложением расторгнуть договоренности с организатором выступления. По информации Малькевича, стоимость билета на встречу к Кашпировским достигает 9 тысяч рублей. Он полагает, что в первую очередь на мероприятия захотят пойти представители незащищенных слоев населения, в том числе пожилые люди. 

Кашпировский после долгого перерыва возобновил свою "творческую" деятельность в середине 2024 года. Ранее серия мероприятий с ним прошла в столице. 

Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Малькевич Александр Александрович 




Новости2 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама