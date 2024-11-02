Муниципальная жизнь глазами КТР

Комитет территориального развития опубликовал результаты социального и экономического мониторинга муниципалитетов Петербурга по итогам 2023 года. Среди показателей, которые учитывались при подготовке отчета, оказались, в том числе, расходование бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления и участие жителей в патриотических мероприятиях.

Бюджет для себя

В среднем по Петербургу на содержание органов местного самоуправления в прошлом году расходовалось 27 % средств местных бюджетов, следует из отчета КТР. Однако это лишь среднее арифметическое, меж тем как затраты муниципалов в разных округах могли заметно отличаться. Отметим при этом, что здесь и далее речь будет идти о затратах, произведенных в прошлом созыве советов МО.

Рекордсменами по расходованию бюджетных средств на содержание органов МСУ оказались два муниципалитета на Петроградской стороне и один, расположенный в Центральном районе. Абсолютным лидером здесь оказался МО "Посадский", где на эти цели потратили 74,6 % содержимого казны. Ненамного отстал от победителя его сосед по району — в МО "Аптекарский остров" на те же цели извели 74,5 % средств. Замыкает тройку лидеров МО "Литейный округ" с результатом 50,5 %.

На противоположном конце списка оказались МО "Поселок Левашово", МО "Город Петергоф" и МО "Город Сестрорецк". В первом из них муниципалы потратили на себя 8,4 % бюджета в прошлом году. В двух остальных доля подобных затрат составила 10,7 % и 11,1 % соответственно.

В среднем качество управления бюджетным процессом в муниципалитетах КТР оценил на 85,7 баллов.

Доля муниципальных контрактов, заключенных по итогам конкурсных процедур, составила по городу 82 % от общего их количества. Естественно, что при приближении к муниципалитетам доля оказывалась то выше, то ниже. Стопроцентным результатом здесь отметились МО "Сергиевское" и МО "Поселок Ушково". Не достигли подобного значения, но оказались к нему близки МО "Поселок Комарово" (97,2 %), МО "Константиновское" (96,2 %) и МО "Поселок Понтонный" (95,5 %). Меньше других уделяли внимание конкурсным процедурам МО № 7, где их доля составила 1,2 %, и МО № 78, где доля конкурсных контрактов оказалась на уровне 6,1 %.

Вопросы попечительства

Отдельный блок в оценке деятельности муниципалитетов составила работа органов опеки и попечительства. В 2023 году больше всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявили в двух муниципалитетах Курортного района. Доля таких детей, выявленных и учтенных муниципалами, в общей численности детского населения составила 1,68 % в МО "Поселок Солнечное" и 1,67 % в МО "Поселок Молодежное".

В среднем по городу значение показателя составляет 0,12 %.

Соотношение выявленных и учтенных сирот и детей без попечения родителей к количеству таких детей, переданных на воспитание в семьи, составило в среднем по городу 107,9 %. Годом ранее аналогичный показатель составил 114,8 %, отметили в комитете. В свою очередь, доля горожан, принявших детей на воспитание в 2023 году, от общего количества граждан с заключением от органов опеки касательно возможности быть усыновителями или опекунами, составила в Петербурге 142 %.

Патриотизм, зрелища, досуг

Также комитет обращал внимание на вовлеченность жителей в проводимые муниципалитетами праздничные и зрелищные, а заодно и военно-патриотические мероприятия. Удельный вес посетителей первых из них составил в среднем по городу 30 %, что несколько превышает уровень 2022 года (28,1 %). В случае с военно-патриотическими мероприятиями удельный вес посетителей оказался в среднем на уровне 12,5 %. Согласно данным КТР, это в 1,6 раза превышает показатели 2022 года, когда удельный вес посетителей мероприятий по военно-патриотическому воспитанию составил 7,7 %.

В случае со зрелищными мероприятиями отдельно отличились МО "Поселок Комарово", МО "Поселок Саперный" и МО "Поселок Смолячково", где, согласно данным КТР, был достигнут стопроцентный результат. Буквально на пятки им наступает МО "Финляндский округ", где удельный вес посетителей составил 99 %. В Петергофе этот показатель оказался равен 97,2 %.

В зависимости от муниципалитета, количество участников мероприятий по военно-патриотическому воспитанию могло отличаться в разы, следует из данных КТР. Абсолютными лидерами здесь оказались МО "Владимирский округ" и МО "Поселок Ушково", где удельный вес посетителей составил 100 %. На противоположной стороне списка оказалась целая россыпь муниципалитетов, включая МО "Сампсониевское", МО "Княжево" и МО "Оккервиль". В них удельный вес жителей, проявивших интерес к военно-патриотическим мероприятиям, составил менее 0,1 %.

Однако не только зрелищами и военно-патриотическими мероприятиями исчерпывается круг интересов муниципалов. Охват физкультурными и спортивными занятиями в среднем по Петербургу составил 12,7 %, что превысило показатели 2022 года, когда аналогичный показатель составил 10,3 %. В то же время в части муниципалитетов удельный вес участников подобных мероприятий оказался равен нулю. Это касается МО "Аптекарский остров", МО "Сергиевское" и МО "Сосновское".

Диапазон в удельном весе участников досуговых мероприятий, организованных муниципалитетами, оказался стопроцентным на территории одного только Курортного района. Абсолютные показатели здесь получили МО "Поселок Комарово" и МО "Поселок Репино", нулевые — МО "Поселок Ушково".

Расходы в пересчете на жителя

Комитет отдельно подсчитал, какая часть расходуемых муниципалами средств приходится на одного жителя. Так, среднее значение для отчислений на проведение досуговых, зрелищных и военно-патриотических мероприятий составило в Петербурге 0,66 тысячи рублей на человека.

При этом ряд муниципалитетов проявил заметно большую заинтересованность в этом направлении. Например, затраты МО "Поселок Саперный" на спорт, досуг и патриотизм составили в 2023 году 4,7 тысячи рублей в пересчете на жителя. В МО "Поселок Петро-Славянка" на те же цели тратили по 4,5 тысяч рублей на жителя, а в МО "Поселок Смолячково" затраты составили 3,4 тысячи рублей на человека.

Также комитет подсчитал перечисления муниципалитетов на благоустройство. В пересчете на одного жителя наибольшими затратами отметился МО "Поселок Комарово" с 47,9 тысячами рублей. В МО "Поселок Молодежное" затраты составили 22,1 тысячи на жителя, в Петро-Славянке — 21,6 тысячи рублей на человека. При этом средний показатель по Петербургу составил 3,3 тысячи рублей на проведение благоустройства в пересчете на одного жителя.

В целом же общая сумма средств, потраченных муниципалами в пересчете на одного жителя, составила в 2023 году 1,8 тысячи рублей. Но и тут не обошлось без рекордсменов. Согласно данным КТР, в прошлом году расходы бюджета МО "Поселок Серово" в пересчете на одного человека оказались немногим выше 29 тысяч рублей. Затраты МО "Поселок Комарово" составили 16,8 тысячи рублей, в МО "Поселок Ушково" тратили по 12,9 тысячи рублей в пересчете на жителя. Вне Курортного района заметными тратами отличились МО "Дворцовый округ" (три тысячи рублей на человека), а также МО "Посадский" и МО "Аптекарский остров", где на одного жителя пришлось по 1,7 тысячи и 1,65 тысячи рублей соответственно.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру