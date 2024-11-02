Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 18:48

Муниципальная жизнь глазами КТР

фото ЗакС политика Муниципальная жизнь глазами КТР

Комитет территориального развития опубликовал результаты социального и экономического мониторинга муниципалитетов Петербурга по итогам 2023 года. Среди показателей, которые учитывались при подготовке отчета, оказались, в том числе, расходование бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления и участие жителей в патриотических мероприятиях.

Бюджет для себя

В среднем по Петербургу на содержание органов местного самоуправления в прошлом году расходовалось 27 % средств местных бюджетов, следует из отчета КТР. Однако это лишь среднее арифметическое, меж тем как затраты муниципалов в разных округах могли заметно отличаться. Отметим при этом, что здесь и далее речь будет идти о затратах, произведенных в прошлом созыве советов МО.

Рекордсменами по расходованию бюджетных средств на содержание органов МСУ оказались два муниципалитета на Петроградской стороне и один, расположенный в Центральном районе. Абсолютным лидером здесь оказался МО "Посадский", где на эти цели потратили 74,6 % содержимого казны. Ненамного отстал от победителя его сосед по району — в МО "Аптекарский остров" на те же цели извели 74,5 % средств. Замыкает тройку лидеров МО "Литейный округ" с результатом 50,5 %.

На противоположном конце списка оказались МО "Поселок Левашово", МО "Город Петергоф" и МО "Город Сестрорецк". В первом из них муниципалы потратили на себя 8,4 % бюджета в прошлом году. В двух остальных доля подобных затрат составила 10,7 % и 11,1 % соответственно.

В среднем качество управления бюджетным процессом в муниципалитетах КТР оценил на 85,7 баллов.

Доля муниципальных контрактов, заключенных по итогам конкурсных процедур, составила по городу 82 % от общего их количества. Естественно, что при приближении к муниципалитетам доля оказывалась то выше, то ниже. Стопроцентным результатом здесь отметились МО "Сергиевское" и МО "Поселок Ушково". Не достигли подобного значения, но оказались к нему близки МО "Поселок Комарово" (97,2 %), МО "Константиновское" (96,2 %) и МО "Поселок Понтонный" (95,5 %). Меньше других уделяли внимание конкурсным процедурам МО № 7, где их доля составила 1,2 %, и МО № 78, где доля конкурсных контрактов оказалась на уровне 6,1 %.

Вопросы попечительства

Отдельный блок в оценке деятельности муниципалитетов составила работа органов опеки и попечительства. В 2023 году больше всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявили в двух муниципалитетах Курортного района. Доля таких детей, выявленных и учтенных муниципалами, в общей численности детского населения составила 1,68 % в МО "Поселок Солнечное" и 1,67 % в МО "Поселок Молодежное".

В среднем по городу значение показателя составляет 0,12 %.

Соотношение выявленных и учтенных сирот и детей без попечения родителей к количеству таких детей, переданных на воспитание в семьи, составило в среднем по городу 107,9 %. Годом ранее аналогичный показатель составил 114,8 %, отметили в комитете. В свою очередь, доля горожан, принявших детей на воспитание в 2023 году, от общего количества граждан с заключением от органов опеки касательно возможности быть усыновителями или опекунами, составила в Петербурге 142 %.

Патриотизм, зрелища, досуг

Также комитет обращал внимание на вовлеченность жителей в проводимые муниципалитетами праздничные и зрелищные, а заодно и военно-патриотические мероприятия. Удельный вес посетителей первых из них составил в среднем по городу 30 %, что несколько превышает уровень 2022 года (28,1 %). В случае с военно-патриотическими мероприятиями удельный вес посетителей оказался в среднем на уровне 12,5 %. Согласно данным КТР, это в 1,6 раза превышает показатели 2022 года, когда удельный вес посетителей мероприятий по военно-патриотическому воспитанию составил 7,7 %.

В случае со зрелищными мероприятиями отдельно отличились МО "Поселок Комарово", МО "Поселок Саперный" и МО "Поселок Смолячково", где, согласно данным КТР, был достигнут стопроцентный результат. Буквально на пятки им наступает МО "Финляндский округ", где удельный вес посетителей составил 99 %. В Петергофе этот показатель оказался равен 97,2 %.

В зависимости от муниципалитета, количество участников мероприятий по военно-патриотическому воспитанию могло отличаться в разы, следует из данных КТР. Абсолютными лидерами здесь оказались МО "Владимирский округ" и МО "Поселок Ушково", где удельный вес посетителей составил 100 %. На противоположной стороне списка оказалась целая россыпь муниципалитетов, включая МО "Сампсониевское", МО "Княжево" и МО "Оккервиль". В них удельный вес жителей, проявивших интерес к военно-патриотическим мероприятиям, составил менее 0,1 %.

Однако не только зрелищами и военно-патриотическими мероприятиями исчерпывается круг интересов муниципалов. Охват физкультурными и спортивными занятиями в среднем по Петербургу составил 12,7 %, что превысило показатели 2022 года, когда аналогичный показатель составил 10,3 %. В то же время в части муниципалитетов удельный вес участников подобных мероприятий оказался равен нулю. Это касается МО "Аптекарский остров", МО "Сергиевское" и МО "Сосновское".

Диапазон в удельном весе участников досуговых мероприятий, организованных муниципалитетами, оказался стопроцентным на территории одного только Курортного района. Абсолютные показатели здесь получили МО "Поселок Комарово" и МО "Поселок Репино", нулевые — МО "Поселок Ушково".

Расходы в пересчете на жителя

Комитет отдельно подсчитал, какая часть расходуемых муниципалами средств приходится на одного жителя. Так, среднее значение для отчислений на проведение досуговых, зрелищных и военно-патриотических мероприятий составило в Петербурге 0,66 тысячи рублей на человека.

При этом ряд муниципалитетов проявил заметно большую заинтересованность в этом направлении. Например, затраты МО "Поселок Саперный" на спорт, досуг и патриотизм составили в 2023 году 4,7 тысячи рублей в пересчете на жителя. В МО "Поселок Петро-Славянка" на те же цели тратили по 4,5 тысяч рублей на жителя, а в МО "Поселок Смолячково" затраты составили 3,4 тысячи рублей на человека.

Также комитет подсчитал перечисления муниципалитетов на благоустройство. В пересчете на одного жителя наибольшими затратами отметился МО "Поселок Комарово" с 47,9 тысячами рублей. В МО "Поселок Молодежное" затраты составили 22,1 тысячи на жителя, в Петро-Славянке — 21,6 тысячи рублей на человека. При этом средний показатель по Петербургу составил 3,3 тысячи рублей на проведение благоустройства в пересчете на одного жителя.

В целом же общая сумма средств, потраченных муниципалами в пересчете на одного жителя, составила в 2023 году 1,8 тысячи рублей. Но и тут не обошлось без рекордсменов. Согласно данным КТР, в прошлом году расходы бюджета МО "Поселок Серово" в пересчете на одного человека оказались немногим выше 29 тысяч рублей. Затраты МО "Поселок Комарово" составили 16,8 тысячи рублей, в МО "Поселок Ушково" тратили по 12,9 тысячи рублей в пересчете на жителя. Вне Курортного района заметными тратами отличились МО "Дворцовый округ" (три тысячи рублей на человека), а также МО "Посадский" и МО "Аптекарский остров", где на одного жителя пришлось по 1,7 тысячи и 1,65 тысячи рублей соответственно.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Аптекарский остров
Пока еще нет голосов...
МО Владимирский округ
Пока еще нет голосов...
МО Город Петергоф
Пока еще нет голосов...
МО Город Сестрорецк
Пока еще нет голосов...
МО Дворцовый округ
Пока еще нет голосов...
МО Княжево
Пока еще нет голосов...
МО Константиновское
Пока еще нет голосов...
МО Литейный округ
Пока еще нет голосов...
МО Оккервиль
Пока еще нет голосов...
МО Посадский
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Комарово
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Левашово
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Молодежное
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Понтонный
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Саперный
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Серово
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Смолячково
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Ушково
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Петро-Славянка
Пока еще нет голосов...
МО Сампсониевское
Пока еще нет голосов...
МО Сергиевское (бывш. Парнас)
Пока еще нет голосов...
МО Сосновское
Пока еще нет голосов...
МО Финляндский округ
Пока еще нет голосов...
МО №7
Пока еще нет голосов...
МО №78




Новости2 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама