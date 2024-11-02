Четырбок поддержал идею о присвоении скверу на Гаванской имени пародиста Чистякова

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок ("Единая Россия") рассказал об обращении горожан к нему с предложением о переименовании сквера на Гаванской улице, об этом 2 ноября он написал в своем Telegram-канале.

Как рассказал депутат, к нему обратились жители дома №33 на Гаванской улице. В этом доме жил советский актер и пародист Виктор Чистяков. Чтобы сохранить наследие артиста, петербуржцы около месяца назад предложили присвоить скверу во дворе дома его имя.

Четырбок отметил, что ему эта идея показалась интересной, поэтому он направил запрос в Топонимическую комиссию, где инициативу посчитали целесообразной для вынесения на заседание.

Также парламентарий добавил, что в администрацию Василеостровского района Петербурга уже направили просьбу о согласовании процедуры присвоения названия.

Фото: ЗАКС.Ру