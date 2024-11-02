КГИОП вызвала несостоявшегося застройщика Галерной гавани для составления административного протокола

Комитет по государственному контролю и охране памятников направила ООО "Марина" приглашение в ведомство для составления административного протокола по статье о нарушении требований закона об охране объектов культурного наследия. ООО "Марина" безуспешно пытается возвести "плавучий квартал" в Галерной гавани на Васильевском острове.

Как сообщили в комитете 2 ноября, сейчас компания продолжает работы на территории гавани, несмотря на обеспечительные меры, которые ранее наложил на стройку Арбитражный суд. До этого суд по требованию КГИОП уже оштрафовал ООО "Марина" на 50 тысяч рублей за неисполнение определения суда.

Против строительства "плавучих домов" сперва выступали активисты, которые привлекли сперва внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Позже Смольный в лице вице-губернатора Алексея Корабельникова пообещал, что никаких жилых объектов на этом участке не появится.

Фото КГИОП