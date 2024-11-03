В Петербурге ожидаются мокрый снег и дождь 3 ноября

Сегодня на погоду в Петербурге будет влиять теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, сообщил 3 ноября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

С северо-запада надвигаются плотные облака, и к полудню ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. К вечеру снег усилится, местами возможен временный снежный покров. На дорогах и тротуарах будет скользко, вероятно налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев.

Температура воздуха составит +1…+3 градусов, в Ленинградской области — от -2 до +3 градусов. Ветер юго-западный, со сменой на северо-восточный, 4–9 м/с. Давление понизится до 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В ночь на понедельник местами пройдёт снег, днем осадков не ожидается, на дорогах возможна гололедица, температура 0…+2 градусов.

фото: ЗАКС.Ру