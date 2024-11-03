В Петергофе планируют построить школу искусств за 1,5 млрд рублей

Комитет госзаказа Петербурга объявил конкурс на строительство детской школы искусств в Петергофе, указано на сайте госзакупок от 2 ноября. На проект планируют выделить около 1,55 млрд рублей.

Школа разместится на Старо-Гостилицком шоссе в трехэтажном здании с частичным подвалом. Она рассчитана на 500 учеников и будет включать музыкальное, художественное и театральное отделения. Также предусмотрены общественные и административные помещения и учебные классы.

Планируется создать блоки для музыкального отделения на 300 учащихся, художественного — на 150, театрального — на 50, а также концертный зал на 500 мест.

Проект школы был представлен в 2022 году на сайте комитета по градостроительству. Завершение строительства и подключение к инженерным сетям намечены на 15 января 2027 года, а подрядчика выберут к 21 ноября.

фото: ЗАКС.Ру