Смольный выделит почти 80 миллионов на выставку ледовых скульптур в 2025 году

Власти Петербурга планируют потратить около 80 миллионов рублей на организацию фестиваля ледовых скульптур в 2025 году, сообщается на сайте госзакупок от 31 октября. Комитет по развитию туризма разместил два заказа: на создание арт-объектов из льда за 39,6 миллиона рублей и на организацию церемонии открытия с поддержкой работы пространства за 40 миллионов рублей, передает MR7.

Подрядчику предстоит изготовить около 18 ледяных фигур размером не менее 800×400×200 мм, с элементами художественной резьбы. Для работы потребуется не менее 160 кубометров льда, а также строительство ледяного ограждения высотой 38 см и длиной не менее 100 метров.

Для создания фигур планируется привлечь как минимум 14 мастеров с пятилетним опытом художественной резьбы по льду. Тематика фестиваля будет определена заказчиком, но должна быть согласована с исполнителем. Точные место и дата проведения мероприятия пока не названы, однако в комитете подтверждают, что фестиваль пройдёт в 2025 году.

фото: ЗАКС.Ру