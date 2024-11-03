В Петербурге арестован начальник МЧС Курортного района Михаил Корольков, сообщает Telegram-канал 47news. Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить 50-летнего руководителя под стражу.

Королькову предъявлено обвинение в получении взятки в составе организованной группы. По предварительным данным, он получил 54 тысячи рублей от владельца пиццерии "Комары" на Приморском шоссе в обмен на покровительство, ускоренное согласование разрешений и отказ от частых проверок пожарной безопасности. Деньги были оформлены как пожертвование в петербургское отделение Всероссийского пожарного общества.

Корольков будет находиться под стражей до 31 декабря.

фото: ЗАКС.Ру