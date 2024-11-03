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Новости 17:36

В Госдуме предложили повышать рождаемость с помощью лотерей

фото ЗакС политика В Госдуме предложили повышать рождаемость с помощью лотерей

Заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов считает, что всероссийская лотерея для новорожденных может стимулировать рост рождаемости в стране, сообщает РИА "Новости" 3 ноября.

Чернышов предложил проводить ежемесячные розыгрыши, в которых среди новорожденных россиян будут разыгрываться десять квартир, сто автомобилей и тысяча комплектов бытовой техники. Депутат отметил, что участие в лотерее будет автоматическим, по спискам из ЗАГСа.

Чернышов добавил, что азарт заложен в каждом человеке: хотя в любой лотерее выигрывает лишь меньшинство, тысячи людей регулярно покупают билеты, стремясь испытать удачу. Он пояснил, что лотерея для новорожденных основывается на этом же принципе, но будет направлена на благо общества и страны. Вице-спикер также привел примеры успешного проведения подобных инициатив в Ленинградской области и Хабаровске.

фото: ЗАКС.Ру


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