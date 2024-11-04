Солнце вернется в Петербург 4 ноября

Сегодня на погоду в Петербурге повлияет гребень антициклона, протянувшийся с запада. Это обеспечит преимущественно солнечный день, минимизирует вероятность осадков и сохранит температуру на слабоположительном уровне, сообщил 4 ноября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха составит +1…+3 градусов, в Ленинградской области — от -1 до +4 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление повысится до 764 мм рт. ст., что выше среднего уровня.

Во вторник после полудня возможен небольшой мокрый снег, а вечером — дождь, при температуре +1…+3 градусов.

фото: ЗАКС.Ру