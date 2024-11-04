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Новости 10:44

Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем народного единства

фото ЗакС политика Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем народного единства

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский напомнили о подвиге ленинградцев во время Великой Отечественной войны в поздравлении с Днем народного единства, текст которого разместили 4 ноября в пресс-службе городского правительства.

В своем поздравлении власти отметили, что подвиг ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского стал для России важным историческим уроком. Беглов и Бельский подчеркнули, что сплоченность, самопожертвование и ответственность за судьбу Родины являются основой независимости и процветания страны.

Они также отметили, что, объединяясь в борьбе за правое дело, народ России всегда побеждает любого врага. Это знали и жители Ленинграда, который, основанный Петром Великим, ни разу не впустил чужие войска и выстоял в годы блокады, подавая всей стране пример стойкости и мужества.

фото: ЗАКС.Ру


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