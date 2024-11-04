За два дня три петербуржца получили травмы из-за гололеда

В Петербурге начали фиксировать случаи травм из-за гололеда — за выходные пострадали уже три человека, сообщает 4 ноября агентство "Оперативное прикрытие".

Первым пострадавшим стал 33-летний мужчина, который поскользнулся на улице Димитрова в Купчино 3 ноября и сломал левую ногу. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где врачи наложили гипс.

Позднее, около 20:00, 30-летний житель Полюстрово упал на скользкой дороге в Калининском районе и получил рвано-ушибленные раны лица и правого плеча. После оказания помощи в травмпункте его отпустили домой.

Утром 4 ноября около 8:30 при выходе из автобуса на остановке на Большом Сампсониевском проспекте упала женщина. Ее направили в больницу для обследования.

фото: ЗАКС.Ру