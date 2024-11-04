ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:32

В Госдуме предложили вовсе отказаться от монет

фото ЗакС политика В Госдуме предложили вовсе отказаться от монет

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение о необходимости пересмотра производства мелких монет, отметив, что они не пользуются спросом среди населения. По его словам, экономия на выпуске денег оправдана, так как печать купюр стала более выгодной, в то время как чеканка монет, напротив, обходится дороже, сообщает РИА Новости 4 ноября.

Аксаков отметил, что Центробанк в прошлом году принял решение о выпуске пятирублевых купюр, которые отличаются долговечностью благодаря защитному лаковому покрытию, что делает их более устойчивыми в обращении по сравнению с монетами. Он также подчеркнул, что мелочь сейчас используется очень редко и многие люди вовсе отказываются от нее в качестве сдачи.

Депутат заверил, что никаких девальваций или реформ национальной валюты не предвидится, поскольку ее стабильность обеспечивается жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама