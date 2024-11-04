В Госдуме предложили вовсе отказаться от монет

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение о необходимости пересмотра производства мелких монет, отметив, что они не пользуются спросом среди населения. По его словам, экономия на выпуске денег оправдана, так как печать купюр стала более выгодной, в то время как чеканка монет, напротив, обходится дороже, сообщает РИА Новости 4 ноября.

Аксаков отметил, что Центробанк в прошлом году принял решение о выпуске пятирублевых купюр, которые отличаются долговечностью благодаря защитному лаковому покрытию, что делает их более устойчивыми в обращении по сравнению с монетами. Он также подчеркнул, что мелочь сейчас используется очень редко и многие люди вовсе отказываются от нее в качестве сдачи.

Депутат заверил, что никаких девальваций или реформ национальной валюты не предвидится, поскольку ее стабильность обеспечивается жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка.

фото: ЗАКС.Ру