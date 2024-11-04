Беглов посетил литургию в честь Казанской иконы Божией Матери

В кафедральном соборе Петербурга состоялось праздничное богослужение, посвященное дню Казанской иконы Божией Матери, сообщили 4 ноября в пресс-службе Смольного. Литургию провел митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. На церковной службе присутствовали губернатор города Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Беглов поздравил прихожан храма и всех православных жителей города с праздником. Он подчеркнул, что Казанская икона Божией Матери является одним из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы среди русского народа. Именно с этим образом ополчение Минина и Пожарского освобождало страну от захватчиков, и именно с ним предки вошли в Кремль 4 ноября 1612 года. Александр Беглов отметил, что этот образ символизирует беззаветную преданность Родине, а также готовность защищать ее честь и свободу.

Список чудотворного образа Казанской Богородицы находится в Петербурге со времен Петра Первого, и перед этой иконой молился полководец Кутузов перед походом на Наполеона.

Губернатор также добавил, что в настоящее время российские воины вновь защищают страну и горожане молятся за них и за Отечество, надеясь на помощь Пресвятой Богородицы, как она помогала в 1612, 1812 годах и во время блокады Ленинграда.

фото пресс-службы Смольного