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В Петербурге 5 ноября продолжит идти мокрый снег

фото ЗакС политика В Петербурге 5 ноября продолжит идти мокрый снег

В Петербурге продолжает сохраняться холодная погода с осадками в виде мокрого снега, об этом 5 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием тёплого атмосферного фронта. Из-за этого в городе будет довольно холодно, погода будет облачная, облака будут плотными, а также пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах будет гололедица.

Воздух прогреется до +1…+3 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В среду, 6 ноября, пройдут небольшие дожди, а температура будет поднимется до +7 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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