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Новости 10:17

Жилищная инспекция проверила результаты месячника по благоустройству в Петербурге

фото ЗакС политика Жилищная инспекция проверила результаты месячника по благоустройству в Петербурге

Государственная жилищная инспекция Петербурга провела проверки во всех районах города на выполнение мероприятий в рамках осеннего месячника по благоустройству, об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

В общей сложности было проверено 3395 территорий многоквартирных домов, инспекторами было выявлено 909 нарушений в 731 домовладении.

Больше всего нарушений было зафиксировано в части уборки газонов от мусора и листвы, уборки территории, очистки фасадов от надписей и клея, а также состояния труб.

Инспекция в связи с нарушениями управляющим организациям объявила предостережения о недопустимости нарушений.

Фото: ЗАКС.Ру


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