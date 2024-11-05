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Новости 11:16

Бельский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

фото ЗакС политика Бельский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил военнослужащих и ветеранов военной разведки с профессиональным праздником, об этом 5 ноября он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, сотрудники СВР с момента создания организации стоят на защите национальных интересов России, предупреждают военные, политические и экономические угрозы.

"История знает немало советских и российских героев ведомства, чей высокий профессионализм стал ключевым в решении самых сложных задач: от начала XX века, когда разведчики добывали секретную информацию о готовящемся нападении Германии, до изобличения провокаций в годы Холодной войны", – написал парламентарий.

В конце спикер отметил, что современные разведчики являются достойными преемниками старых сотрудников ведомства.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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