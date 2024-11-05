Кабмин не поддержал проект о запрете украинцам получать статус самозанятых

Правительство РФ не поддержало законопроект, предложенный сенатором Андреем Кутеповым, который предполагал запретить гражданам Украины получать статус самозанятых, сообщает 5 ноября ТАСС.

По мнению сенатора, такой шаг необходим из-за недружественной политики Киева по отношению к России. Кутепов предложил исключить всех иностранных граждан, за исключением стран ЕАЭС, из числа тех, кто может получать статус самозанятых, что, по его словам, должно затронуть, прежде всего, граждан Украины.

Однако в правительстве России отметили, что законопроект нуждается в значительной доработке. В официальном отзыве на документ напомнили, что президент Владимир Путин ранее ввел для украинцев, проживающих в России, статус постоянно проживающих иностранцев, что защитило их от депортации и позволяет им легально работать. Директор Центра стратегических коммуникаций Центра стратегических разработок Владимир Дробышевский добавил, что более шести миллионов граждан Украины, находящихся в России, активно вносят вклад в экономику страны, платя налоги через работу в статусе самозанятых.

фото: ЗАКС.Ру