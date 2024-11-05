Три килограмма наркотиков обнаружили у двоих петербуржцев

Сотрудники полиции Петербурга задержали двоих подозреваемых с крупным количеством наркотических веществ, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области 5 ноября, передает "Комсомольская правда". В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

Первого из задержанных остановили у дома 9/3 на Пискаревском проспекте. При обыске у 31-летнего мужчины нашли килограммовый пакет с десятью плитками коричневого вещества.

Позднее сотрудники полиции задержали его вероятного подельника — 26-летнего ранее судимого мужчину, который арендовал квартиру для хранения и фасовки наркотиков. При обыске в квартире обнаружили 12 пакетов с запрещенным веществом общим весом более 1,5 килограмма, пакет с другими наркотиками, а также электронные весы и упаковочные материалы. Все найденные вещества отправлены на экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на сбыт наркотиков (228 УК РФ). Подозреваемые задержаны, ведется работа по установлению их возможных сообщников.

фото: ЗАКС.Ру