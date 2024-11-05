Зону платной парковки в Петербурге готовят к складированию снега зимой

СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" и организации обсудили, где в зонах платной парковки будут хранить снег, об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе центра.

Снег в зоне парковки не только убирают, но еще и складируют для того, чтобы потом вывезти его в снегоприемные пункты. Для этого был сформирован список участков зоны парковки, где это можно будет делать.

Также уточняется, что автомобилистов будут предупреждать зимой, где конкретно будут проводить уборку не только самой парковки, но и где будут сбрасывать наледь с крыш. Данные будут поступать из комитета по благоустройству Петербурга.

Стоит отметить, что сам центр управления парковками не занимается уборкой, поэтому было налажено рабочее взаимодействие с комитетом.

Фото: ЗАКС.Ру