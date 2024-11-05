В Госдуме предложили мгновенно уведомлять водителей о нарушениях ПДД

В Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий моментальное оповещение водителя о нарушении правил дорожного движения с помощью красного сигнала сразу после его фиксации, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Предлагаемые изменения в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности предполагают, что при превышении установленной скорости стационарные и передвижные камеры фиксации будут сразу подавать красный световой сигнал, информируя водителя о нарушении.

Авторы законопроекта считают, что такая система повысит внимательность водителей на дорогах, так как они будут получать предупреждение о нарушении сразу, а не спустя несколько дней. Однако правительство отметило, что нововведение может быть избыточным и потребует значительных затрат на модернизацию оборудования, несмотря на утверждение разработчиков, что финансовые расходы будут минимальными.

фото: ЗАКС.Ру