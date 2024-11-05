На Садовой студент Можайки решил пострелять после конфликта в караоке

В отношении курсанта Военно-космической академии имени Можайского могут возбудить уголовное дело о хулиганстве, об этом 5 ноября пишет "Фонтанка.ру".

По данным издания, в понедельник ночью, 4 ноября, в полицию поступило сообщение о стрельбе на Садовой улице. Оказалось, что студент поссорился с администрацией караоке.

После конфликта 22-летний студент вышел на улицу и выстрелил в воздух. После этого третьекурсник попытался вернуться в заведение, однако его больше не пустили.

Юношу доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве. Из отделения его забрал представитель Можайки, пистолет пришлось оставить у правоохранителей.

Фото: ЗАКС.Ру