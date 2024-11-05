В Петербурге зарплата фармацевтов достигла 70 тысяч рублей

Согласно исследованию онлайн-сервиса hh.ru, спрос на фармацевтов в Петербурге за последний год увеличился на 15%, тогда как в среднем по России рост составил 11%.

Заработная плата фармацевтов-провизоров в Санкт-Петербурге также возросла, увеличившись на 13% по сравнению с 2023 годом и достигнув 70 тысяч рублей. Этот показатель вывел город в топ-5 регионов страны с наиболее высокими зарплатами для медицинских специалистов, уступив Сахалину (86 100 рублей), Москве (81 700 рублей), Ямало-Ненецкому автономному округу (80 000 рублей) и Московской области (78 100 рублей).

В целом по России средняя зарплата фармацевтов составила 60 100 рублей, увеличившись на 8% за год. Наиболее быстрый рост зарплат зафиксирован в Хакасии (52 000 рублей, +30%), Красноярском крае (63 400 рублей, +27%) и Северной Осетии-Алании (40 000 рублей, +23%).

За первые 10 месяцев 2024 года в России было открыто 31,4 тысячи вакансий для фармацевтов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по количеству вакансий стала Московская область (3,1 тысячи), на втором месте Краснодарский край (2 тысячи), а Санкт-Петербург занимает третье место с 1,7 тысячи предложений.

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