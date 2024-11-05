ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:49

В Минобороны похитили имущества на 700 млн рублей

фото ЗакС политика В Минобороны похитили имущества на 700 млн рублей

Главное военное следственное управление СК России расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере в Минобороны, об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ.

В качестве обвиняемых по делу проходят Николай Грачев, который возглавлял управление проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" и был конкурсным управляющим ОАО "Строительное управление Московского региона", а также Алексей Асташкин, Евгений Потапов и Сергей Овчинников.

Уточняется, что их подозревают в хищении имущественного комплекса Минобороны РФ стоимостью более 700 млн рублей. По версии следователей, это произошло в 2021 году. Тогда хищение исполняли Грачев и Асташкин, а руководил процессом Овчинников. 

Сейчас Овчинников в розыске, а остальные трое подозреваемых уже задержаны.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама