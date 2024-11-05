Совфед одобрил введение трехлетнего моратория для мусоровозов

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию одобрил законопроект о трехлетнем моратории на штрафы за перегруз мусоровозов отечественного производства, передает 5 ноября "Парламентская газета". Проблема заключается в том, что большинство мусоровозов превышают допустимую нагрузку на ось, что приводит к разрушению дорог и крупным штрафам со стороны Росавтодора.

По словам главы комитета Александра Двойных, штрафы, достигающие десятков миллионов рублей, ставят компании, занимающиеся вывозом мусора, перед выбором: либо нести убытки, либо повышать цены для потребителей. Введение моратория даст компаниям возможность избежать повышения стоимости вывоза твердых бытовых отходов, а также позволит промышленности адаптировать мусоровозы к требованиям по нагрузке на дорожное покрытие.

Как уточнил сенатор, ежегодно штрафы за перегруз накладываются более чем на две тысячи мусоровозов. Принятие законопроекта в первом чтении ожидается в ноябре.

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