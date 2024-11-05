В Петербурге в 14-тонной партии чая на нашли переносчика холеры

Инспекторы Россельхознадзора в морском порту Петербурга во время проверки партии черного чая весом 14,3 тонны из Шри-Ланки обнаружили опасный карантинный объект, передает 5 ноября MR7. Чай был предназначен для поставки в Ленинградскую область, однако до магазинов региона он не дойдет.

В ходе проверки был найден живой имаго насекомого, что означает, что это уже почти взрослая муха. Лабораторные анализы подтвердили, что это была многоядная муха-горбатка, один из самых опасных вредителей, занесенный в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Этот вредитель может быстро распространяться вместе с транспортом, людьми или животными, а взрослые особи способны переносить холеру.

В результате партия черного чая была отправлена на обеззараживание по решению собственника.

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