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Новости 14:48

Путин вновь заявил о готовности к переговорам с Украиной

фото ЗакС политика Путин вновь заявил о готовности к переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил вновь, что государство готово к переговорам по поводу конфликта в Украине, об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.

Такое заявление Путин сделал на церемонии вручения грамот. 

Глава государства отметил, что Москва не просто готова к переговорам по украинскому вопросу, но и вела переговоры в Стамбуле, однако Киев отказался от договоренностей.

Также Путин отметил, что Россия не стремится к нарастанию конфликта. Президент верит, что взвешенный взгляд на сотрудничество с РФ вновь возобладает, а курс западных стран в отношении России ошибочен. 

Фото: сайт Кремля


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