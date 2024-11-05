Путин вновь заявил о готовности к переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил вновь, что государство готово к переговорам по поводу конфликта в Украине, об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.

Такое заявление Путин сделал на церемонии вручения грамот.

Глава государства отметил, что Москва не просто готова к переговорам по украинскому вопросу, но и вела переговоры в Стамбуле, однако Киев отказался от договоренностей.

Также Путин отметил, что Россия не стремится к нарастанию конфликта. Президент верит, что взвешенный взгляд на сотрудничество с РФ вновь возобладает, а курс западных стран в отношении России ошибочен.

Фото: сайт Кремля