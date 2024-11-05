Беглов рассказал о завершении ремонта набережной Ново-Адмиралтейского канала

В Петербурге завершились работы по ремонту набережной Ново-Адмиралтейского канала, проведенные в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что обновление улиц и набережных в историческом центре соответствует приоритетам Санкт-Петербурга по созданию безопасной и комфортной городской среды и сохранению культурного наследия.

Ремонт набережной не проводился более десяти лет, за это время на проезжей части образовались трещины и колейность. В связи с этим было решено включить набережную в список объектов национального проекта.

В ходе работ был уложен двухслойный асфальт, заменен бордюрный камень, отремонтированы тротуары и нанесена новая разметка термопластиком.

В 2024 году в рамках нацпроекта в Петербурге планируется привести в нормативное состояние 49 участков дорог общей протяженностью более 100 км. На данный момент работы выполнены на 90%.

фото пресс-службы Смольного