Почти 8 километров трубопроводов обновят в Красном Селе

ГУП "ТЭК СПб" приступило к реконструкции тепловых сетей от 5-й Красносельской котельной: обновят более 7700 метров трубопроводов различного диаметра на Геологической улице. Реконструкция обеспечит комфорт в 16 зданиях, включая 9 жилых домов, сообщила 5 ноября пресс-служба Смольного.

Ранее высокие уровни грунтовых вод осложняли эксплуатацию тепловых сетей — за последние три года было устранено около 20 технологических нарушений. Для отвода подземных вод установят дренажную насосную станцию. Устаревшие теплопроводы заменят на современные гибкие трубы и стальные с пенополиуретановой изоляцией, которая поможет сохранить тепло и защитить трубы от влаги.

Также теплопроводы оснастят датчиками дистанционного контроля для выявления участков с повышенной влажностью и предотвращения дефектов.

На период реконструкции потребители будут получать тепло и горячую воду по временной тепловой сети. В настоящее время проложено более 2200 метров из запланированных 7484 метров "времянки".

фото пресс-службы Смольного