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Из-за непогоды баржа в Лисьем Носу столкнулась с понтонами и лодкой

фото ЗакС политика Из-за непогоды баржа в Лисьем Носу столкнулась с понтонами и лодкой

В Финском заливе в районе Лисьего Носа из-за сильного ветра баржа оторвалась от причала, навалилась на причальную стенку и задела понтоны и лодку. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Информация об инциденте поступила в транспортную полицию утром, около 9:00, 4 ноября. По предварительным данным, причиной происшествия стал сильный ветер.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, а сумма ущерба устанавливается. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

фото пресс-службы транспортной полиции СЗФО


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