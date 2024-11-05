Из-за непогоды баржа в Лисьем Носу столкнулась с понтонами и лодкой

В Финском заливе в районе Лисьего Носа из-за сильного ветра баржа оторвалась от причала, навалилась на причальную стенку и задела понтоны и лодку. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Информация об инциденте поступила в транспортную полицию утром, около 9:00, 4 ноября. По предварительным данным, причиной происшествия стал сильный ветер.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, а сумма ущерба устанавливается. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

фото пресс-службы транспортной полиции СЗФО