Петербуржцы сдали более 27 тонн отходов на утилизацию с 28 октября по 3 ноября

В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, сколько было принято сообщений от жителей города с 28 октября по 3 ноября, об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Аварийные службы приняли 367 сообщений. Всего специалисты ГУП "Экострой" выполнили 31 выезд. Из них 27 пришлись на обследования после ликвидации аварийных ситуаций, три выезда на иные химические загрязнения и один на ртутные загрязнения.

Также были проведены работы по ликвидации загрязнения водных объектов. Специалисты совершили выезды для мониторинга акваторий. Активной пеной были обработаны акватории Крюкова канала в районе Старо-Никольского моста, реки Невы в районе Литейного моста, реки Большой Невки в районе Петроградской набережной и реки Карповки в районе Силина моста.

От петербуржцев было принято более 27,6 тонн опасных отходов. Среди них и автомобильные покрышки, и батарейки, и техника, и лампы, и термометры, и многие другие опасные отходы.

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