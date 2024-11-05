Многодетные семьи получат удостоверения для соцподдержки по всей стране

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выдаче удостоверений многодетным семьям, дающих право на социальную поддержку по всей стране. Этот документ подтвердит статус многодетной семьи на всей территории России, сообщила 5 ноября пресс-служба Смольного.

Утверждённый порядок предусматривает выдачу удостоверений, которые позволят многодетным семьям не только получать социальные льготы, но и посещать культурные учреждения Петербурга и других регионов.

Согласно Социальному кодексу Петербурга, многодетными считаются семьи (в том числе неполные), воспитывающие трех и более детей, включая усыновленных и находящихся под опекой. Статус многодетной семьи присваивается бессрочно, однако меры социальной поддержки предоставляются до достижения старшим ребёнком 18 лет или 23 лет при очном обучении в образовательном учреждении, если иное не указано в Социальном кодексе.

фото: ЗАКС.Ру