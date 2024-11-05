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Новости 16:53

Глава Коми Владимир Уйба рассказал о своей отставке

фото ЗакС политика Глава Коми Владимир Уйба рассказал о своей отставке

Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил о том, что уходит в отставку, об этом 5 ноября он рассказал в своем telegram-канале.

О подаче в отставку он рассказал в видеообращении к жителям Коми. Он объяснил свой уход новой должностью на федеральном уровне. 

"Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня это — новый вызов и новая ответственность", – сказал Уйба.

Владимир Уйба возглавил Республику Коми в апреле 2020 году, когда прошлый глава Сергей Гапликов решил уйти в отставку. В сентябре того же года он победил на выборах в регионе. Его срок службы на посту истекал в 2025 году.

Фото: сайт Кремля


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