Глава Коми Владимир Уйба рассказал о своей отставке

Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил о том, что уходит в отставку, об этом 5 ноября он рассказал в своем telegram-канале.

О подаче в отставку он рассказал в видеообращении к жителям Коми. Он объяснил свой уход новой должностью на федеральном уровне.

"Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня это — новый вызов и новая ответственность", – сказал Уйба.

Владимир Уйба возглавил Республику Коми в апреле 2020 году, когда прошлый глава Сергей Гапликов решил уйти в отставку. В сентябре того же года он победил на выборах в регионе. Его срок службы на посту истекал в 2025 году.

Фото: сайт Кремля