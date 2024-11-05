Новый детский сад открыли на Дальневосточном проспекте

На Дальневосточном проспекте, 21, открылся новый детский сад на 190 мест с бассейном, сообщили в холдинге Setl Group 5 ноября. Трёхэтажное здание рассчитано на десять групп воспитанников.

На первом этаже разместились ясли с игровыми комнатами и спальнями, а также бассейн и кухня. На втором этаже — группы для детей от трёх до пяти лет, кабинеты для развивающих занятий, учебные классы и зал для физкультуры. Медицинский блок с процедурным кабинетом также находится на этом уровне.

Третий этаж оборудован для старших дошкольников и музыкальных занятий.

Вокруг детского сада на территории ЖК Pulse Premier обустроены игровые зоны с горками, качелями, комплексами для детей и две спортивные площадки для занятий физкультурой на улице.

фото: gov.spb.ru