Путин одобрил идею создания единых учебников по русскому языку

Президент России Владимир Путин 5 ноября поддержал идею создания единых государственных учебников по русскому языку. Глава государства провел заседание Совета по поддержке русского языка, которое транслировалось на странице Кремля в соцсетях, на что обратила внимание "Парламентская газета". Российский лидер назвал поддержку русского языка как государственного одним из приоритетов властей.

Путин подчеркнул, что, несмотря на этнокультурное и религиозное многообразие России, именно русский язык в значительной мере определяет духовную и национальную идентичность страны. Президент призвал чиновников учитывать этот аспект при разработке образовательных программ.

Также он согласился с предложением экспертов создать единые государственные учебники по предметам "русский язык" и "язык народа — государственный язык республики Российской Федерации", при этом отметив важность сбалансированного и взаимосвязанного содержания учебников.

фото с сайта Кремля