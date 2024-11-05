Минфин упростит условия получения грантов и субсидий для граждан

Физические лица, не являющиеся производителями товаров, работ и услуг, смогут претендовать на гранты и субсидии. Такой проект постановления Правительства России подготовило Министерство финансов РФ, передает 5 ноября "Парламентская газета".

Изменения вносятся в утвержденные кабмином в октябре прошлого года Правила предоставления из бюджетов бюджетной системы РФ субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юрлицам, индивидуальным предпринимателям (ИП), а также физлицам — производителям товаров, работ, услуг.

Согласно этим правилам, бюджетные ассигнования могут предоставляться в соответствии с решением президента компаниям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), ИП и физлицам — производителям товаров, работ, услуг в форме грантов и субсидий, в том числе предоставляемых на конкурентной основе. Минфин предлагает уточнить это определение, убрав из него "производители товаров, работ, услуг".

Проект постановления также предусматривает, что к принятию решений о выделении средств на IT-проекты подключат Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Кроме того, предлагается продлить срок принятия решения о порядке предоставления субсидий главными распорядителями средств бюджета субъекта РФ и местного бюджета в форме правового акта — с 1 января 2025 года по 1 января 2026 года.

фото: ЗАКС.Ру