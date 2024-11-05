Шестнадцатилетняя петербурженка стала чемпионкой мира по шашкам

Шестнадцатилетняя Людмила Смирнова из Петербурга, занимающаяся в Центре детского технического творчества "Охта", завоевала титул чемпионки мира по шашкам. Об этом 5 ноября сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт.

Смирнова одержала абсолютную победу в Чемпионате мира по шашкам среди спортсменов до 17 лет, который проходит с 1 по 11 ноября в Турции. В турнире участвуют представители 17 стран.

Людмила Смирнова — кандидат в мастера спорта и занимается шашками более 8 лет под руководством тренера Мажита Саршаева, мастера спорта России, международного гроссмейстера и многократного чемпиона России, Европы и мира среди юниоров.

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