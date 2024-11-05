В Таврическом саду отложили открытие оранжерей до 2025 года

Оранжереи Таврического сада откроются после реконструкции в первой половине 2025 года, а не в 2024-м, как планировалось ранее. Об этом 5 ноября сообщили "Фонтанке" в комитете по инвестициям. Точные сроки запуска пока неизвестны; в ведомстве отметили, что ориентируются на условия договора.

Концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации оранжерей Таврического сада было подписано правительством Петербурга и Фондом поддержки социальных инициатив "Газпрома" в начале 2021 года. Проект предполагает создание на месте заброшенных исторических территорий культурно-досугового пространства с тремя оранжереями, выставочными и концертными залами. Объем инвестиций составляет не менее 700 млн рублей.

Согласно условиям соглашения, новый объект должен открыться не позднее 1 июля 2025 года. Однако на ПМЭФ-2022 вице-губернатор Кирилл Поляков заявлял, что власти Петербурга договорились с инвестором об открытии на год раньше, в 2024 году.

фото: ЗАКС.Ру