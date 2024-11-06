Депутат Малькевич прокомментировал ход президентских выборов в США

Депутат Заксобрания Петербурга, медиаменеджер Александр Малькевич утром 6 ноября в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру прокомментировал ход президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Судя по предварительным данным, большинство выборщиков отдают свой голос кандидату от республиканской партии Дональду Трампу. Его основной оппонент - представитель демпартии, вице-президент Камала Харрис. Парламентарий Малькевич считает, что в случае победы Трампа американские власти сконцентрируются на решении внутренних проблем государства, а не на внешней политике.

— Во-первых, как я могу не следить [за выборами в США], если я известный американист, дважды под санкциями. Во-вторых, я родился в один день с Трампом, поэтому всегда ему симпатизировал. Если совсем серьезно говорить, то исходя из той картины, которую мы видим, в Штатах так называемая "красная волна": Сенат, Палата представителей и президент. Для нас в этом может быть плюс, потому что республиканцы получают на два года карт-бланш, Конгресс и Палата избирается на два года, для того, чтобы заниматься, как и обещал Трамп, наведением порядка в стране. Объективно, им может быть немножко не до внешнего контура. Представляется уникальная возможность, если рассуждать с точки зрения даже граждан США, принять законы по улучшению жизни внутри страны, - считает Малькевич.

Также Малькевич отметил интерес к президентской кампании Трампа из-за его политтехнологических решений. Он полагает, что эта избирательная кампания может попасть в профильные учебники.

По данным New York Times на 10:30 (по Москве) за Трампа проголосовало более 267 выборщиков, а за Харрис - 214. Для победы необходимо получить поддержку 270 выборщиков. Также по данным издания с небольшим отрывом республиканцы побеждают на выборах в Сенат и Палату представителей. Трамп уже заявил о своей победе и назвал это "невероятным политическим триумфом", передает агентство "Интерфакс".

Для Трампа это может стать вторым президентским сроком. Напомним, в 2016 году он опередил на выборах Хиллари Клинтон, однако через четыре года уступил президентское кресло Джо Байдену.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру