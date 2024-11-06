До конца года в Петербурге планируется замена 2,6 тысячи лифтов

К концу 2024 года в Петербурге планируется заменить свыше 2,6 тысячи лифтов в 600 домах, сообщили 6 ноября в администрации губернатора. Сейчас работы завершены или близятся к завершению на двух тысячах лифтов.

Губернатор Александр Беглов назвал работы по замене лифтов одной из приоритетных задач Фонда капитального ремонта. Специалисты меняют устаревшее оборудование на подъемники российского и белорусского производства. Сами работы ведутся во всех районах Петербурга, и в том числе в исторических зданиях.

"Основная часть замены лифтов приходится на районы массовой застройки предыдущих десятилетий, где их срок службы походит к 25 годам", — отметили в Смольном.

В 2025 году планируется заменить около полутора тысяч лифтов, на эти цели выделят пять миллиардов рублей фонду капремонта.

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