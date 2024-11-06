В Петербурге 6 ноября заметно потеплеет

В Петербурге будет теплеть, но мокрый снег уходить не собирается, об этом 6 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием тёплого сектора далекого циклона с центром над северной частью акватории Белого моря. Из-за этого в городе будет довольно тепло, погода будет облачная, а также пройдут осадки в виде мокрого снега.

Воздух прогреется до +5…+7 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг, 7 ноября, осадков особо не ожидается, а температура поднимется до +7 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру