Петербургские депутаты предложат Госдуме обеспечить многодетных родителей правом на бесплатное обучение

Законодательное собрание Петербурга 6 октября приняло за основу проект обращения в Государственную думу с инициативой о расширении мер поддержки для многодетных семей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Парламентарии хотят дать возможность родителям в многодетных семьях получить профессиональное образование в государственных учреждениях за счет бюджета.

Полномочия по реализации такой меры поддержки предлагается оставить за региональными властями. По мнению авторов инициативы, это позволит обеспечить многодетных родителей "качественной занятостью", а также будет способствовать профилактике безработицы.

Как пояснил один из авторов инициативы депутат Павел Крупник, в качестве дополнительного образования стоит понимать курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки и подобное.

Ранее петербургский парламент уже принял закон, который позволяет использовать средства регионального материнского капитала для оплаты образовательных услуг.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру