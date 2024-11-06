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Новости 11:59

Петербургские депутаты предложат Госдуме обеспечить многодетных родителей правом на бесплатное обучение

фото ЗакС политика Петербургские депутаты предложат Госдуме обеспечить многодетных родителей правом на бесплатное обучение

Законодательное собрание Петербурга 6 октября приняло за основу проект обращения в Государственную думу с инициативой о расширении мер поддержки для многодетных семей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Парламентарии хотят дать возможность родителям в многодетных семьях получить профессиональное образование в государственных учреждениях за счет бюджета.

Полномочия по реализации такой меры поддержки предлагается оставить за региональными властями. По мнению авторов инициативы, это позволит обеспечить многодетных родителей "качественной занятостью", а также будет способствовать профилактике безработицы. 

Как пояснил один из авторов инициативы депутат Павел Крупник, в качестве дополнительного образования стоит понимать курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки и подобное. 

Ранее петербургский парламент уже принял закон, который позволяет использовать средства регионального материнского капитала для оплаты образовательных услуг. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Крупник Павел Анатольевич 




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