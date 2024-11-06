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Новости 13:49

Минтранс хочет обязать авиакомпании сажать детей до 14 лет рядом с родителями

фото ЗакС политика Минтранс хочет обязать авиакомпании сажать детей до 14 лет рядом с родителями

Минтранс РФ предложил ужесточить требования к рассадке пассажиров с детьми до 14 лет, об этом 6 ноября пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо ведомства в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

Поправки хотят внести в Федеральные авиационные правила. Предлагается обязать авиакомпании предоставлять взрослым с детьми до 14 лет соседние кресла. Сейчас такое правило носит рекомендательный характер и относится к детям до 12 лет.

Исключением для выделения соседних кресел может быть, согласно поправкам Минтранса, только отсутствие свободных соседних мест в самолете к моменту регистрации таких пассажиров.

В авиакомпаниях при этом посчитали, что меры избыточны и могут привести к подорожанию билетов, а некоторые подростки вообще не хотят летать с родителями рядом.

Фото: ЗАКС.Ру


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